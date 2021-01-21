Байден отменил несколько указов Трампа. США вернется в ВОЗ и в Парижское соглашение по климату

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21 января 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото Тwitter.com/JoeBide

Новый президент США Джозеф Байден в день инаугурации, 20 января, отменил несколько указов 45-го главы Белого дома Дональда Трампа. Байден вернул Соединенные Штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату.

В администрации Байдена сообщили о направленном Байденом письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о возвращении США в ВОЗ. В письме говорится, что правительство США отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором сообщалось о выходе Штатов из ВОЗ с 6 июля 2021.

Байден в первый день на посту главы Белого дома подписал указы:

о масочном режиме,

о возвращении в ВОЗ, о возвращении в Парижское соглашение по климату,

об отмене режима ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой,

об отмене запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран,

об остановке строительства нефтепровода Keystone XL с Канадой.

По поводу масочного режима в Белом доме пояснили, что маски необходимо носить повсеместно 100 дней и обязательство в госучреждениях.

Джо Байден также объявил 20 января национальным днем единства.