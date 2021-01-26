Вассерман: США надеются применить против России план всесторонней блокады «Кольца анаконды»

Аргументы Недели → В мире 13+

26 января 2021, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Соединенные Штаты надеются применить против Российской Федерации план всесторонней блокады «Кольца анаконды», с помощью которого во время американской гражданской войны «Север удушил Юг». Соответствующую точку зрения высказал Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Эксперт отметил, что в 2021-м Вашингтон выделит Латвии, Литве и Эстонии почти 170 миллионов долларов на военные расходы. Власти прибалтийских республик потратят львиную долю этой суммы на создание инфраструктуры, необходимой для размещения сил Североатлантического альянса.

По словам Вассермана, американцы «помогают самим себе» приблизиться к границе РФ на том участке, который ближе других к жизненно важным центрам страны.

Ранее сегодня сообщалось, что Скотт Купер, бывший офицер США, назвал самолет F-35 главным оружием сдерживания России.