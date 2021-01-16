Вассерман прокомментировал инцидент с высадкой спецназа НАТО на российское судно

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16 января 2021, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал инцидент с высадкой спецназа НАТО с корабля F-459 Adrias на борт российского торгового судна "Адлер".

Вассерман отметил, что любое судно - это часть территории государства и тем самым произошло, хоть и несерьезное, но все-таки вторжение. "Если подобное повторится, надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями", — отметил журналист.

По словам эксперта, Турция сейчас переправляет в Ливию оружие, а также боевиков, "чьи руки в крови мирных граждан Ирака и Сирии". В Ливию из Турции они могут попасть только морем. Публициста заинтересовало, почему же греки, чехи или немцы, которые патрулируют водные пути к Ливии, этого не видят.

"Открытым текстом считаю всю НАТО виновной в ливийском кровопролитии, тянущемся уже лет десять", - заявил Вассерман.

Спецназ Греции – страны НАТО – высаживался для проверки на российское грузовое судно в Средиземном море.