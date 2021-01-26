В Израиле вступил в действие запрет на пассажирское авиасообщение с зарубежными странами

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26 января 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Премьер Израиля Нитаньяху, Kremlin Pool, globallookpress.com

В Израиле с 26 января начал действовать запрет на пассажирское авиасообщение с другими странами.

В воскресенье, 24 января, правительство еврейского государства приняло решение о приостановке полетов на неделю, до 31 января.

Инициатива «герметично запечатать страну» принадлежит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. По его объяснению, это сделано, чтобы «предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение нашей кампании вакцинации».

Международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве разрешено принимать только грузовые, пожарные и самолеты для срочной медицинской эвакуации.

Разрешение на вылет из Израиля будут давать только в случае необходимости лечения, личного участия в судебном разбирательстве в качестве одной из сторон процесса, а также на похороны. Запросы на выезд за границу будут удовлетворяться только в исключительных случаях по гуманитарным соображениям или по особым обстоятельствам.

Запрет распространяется и на полеты частных израильских самолетов. Он не будет применяться только к рейсам иностранных авиакомпаний, которые отправились в полет до времени запрета.

В Израиле выявили новый опасный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Информация об этом стала известна 24 января от израильской военной разведки (AMAN).