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24 января 2021, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vesty.co.il

фото: pixabay.com

В Израиле выявили новый опасный штамм коронавируса SARS-CoV-2. Информация об этом стала известна 24 января от израильской военной разведки (AMAN).

Центр информации и знаний о коронавирусе при Управлении военной разведки предупредил о возникновении израильской ("домашней") мутации коронавируса, устойчивой к вакцине.

В сообщении говорится, что новая мутация обладает более высокой скоростью распространения среди населения. В минздраве Израиля не уточнили, идет ли речь о возможной угрозе или уже есть какие-то индикаторы появления "домашней" мутации. В ведомстве также не приводят данных о том, были ли подтверждены случаи заражения у вакцинированных израильтян.

В конце 2020 года появилась информация о возникновении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

Профессор Ран Балицер, входящий в группу экспертов по борьбе с коронавирусом, сказал, что Израиль оказался в новой реальности после проникновения британской и южноафриканских мутаций, которые стали причиной резкого роста заражений и увеличения летальности.

Чтобы избежать подобного сценария, предлагается свести к минимуму проникновение в Израиль агрессивных штаммов коронавируса и взять под жесткий контроль их распространение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен сегодня обсудить с Минздравом и Советом нацбезопасности при правительстве возможность закрытия аэропорта в Тель-Авиве на две недели.