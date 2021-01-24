Израиль закрывает аэропорт в Тель-Авиве

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24 января 2021, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Израиля, фото: pixabay.com

Правительство Израиля приняло решение закрыть аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве для прибывающих рейсов с 26 января в связи с коронавирусом, сообщило государственное радио Kan.

Ограничения на прибывающие рейсы вводятся по крайней мере на одну неделю для "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам".

Ранее стало известно, что Центр информации и знаний о коронавирусе при Управлении военной разведки предупредил о возникновении израильской ("домашней") мутации коронавируса, устойчивой к вакцине.