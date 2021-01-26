Украинский политик Артем Марчевский раскрыл «аферу века» с поставками российского газа

Аргументы Недели → В мире 13+

26 января 2021, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn,globallookpress.com

Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщил, что поставки российского газа на Украину - это «афера века».

По сведениям украинского политика, цена на газ в стране составляет примерно 9,8 гривны. Марчевский напомнил, что руководитель его партии Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках газа из России со скидкой 25%, и при этом цена топлива составила 3,8 гривны.

В эфире телеканала NewsOne политик раскрыл, что сейчас Киев покупает российский газ, но через какие-то прокладки. По словам Марчевского, Украина якобы гонит газ в Словакию, в Словакии его отбирает, по реверсу гонит обратно, потом доставляет до конечного покупателя, и получается такая цена.

Политик отметил, что на самом деле Киев покупает тот же российский газ, отбирает его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. «Видимо, «афера века» на Украине», - заключил Марчевский.

Главный украинский энергетик Юрий Витренко ранее заявил, что Украине необходимо срочно полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с системой Европы.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Витренко.