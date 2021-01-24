Депутат Госдумы Бальбек прокомментировал призыв Украины к отказу от единой с Россией энергосистемы

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24 января 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Для действующих властей Украины люди, уровень жизни населения страны - не самое главное. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление исполняющего обязанности главы Минэнерго Украины Юрия Витренко.

Главный украинский энергетик Юрий Витренко заявил, что Украине необходимо срочно полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы и объединиться с системой Европы.

По оценке Бальбека, Витренко "объяснил все чётко и понятно: чтобы стать Европой, нужно ещё больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения", и именно "поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией", и таким образом "показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте", - передаёт RT.

Бальбек считает, что украинскому народу после такого решения властей жизнь мёдом не покажется.

Как пояснил депутат Госдумы, российский газ из европейских хранилищ подорожает в разы.