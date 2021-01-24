Главный украинский энергетик Витренко призвал к отказу от единой с Россией энергосистемы

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24 января 2021, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Витренко, фото: facebook.com/YVitrenko

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. Главный украинский энергетик считает, что Киеву нужно срочно объединяться с европейской системой.

Назначенный исполнять обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей на этом посту - сделать страну частью Европы, - передаёт RT.

Витренко в эфире телеканала «Украина» заявил: «Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена».

В июле 2020 года кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.