ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Главный украинский энергетик Витренко призвал к отказу от единой с Россией энергосистемы

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Главный украинский энергетик Витренко призвал к отказу от единой с Россией энергосистемы
Юрий Витренко, фото: facebook.com/YVitrenko

Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. Главный украинский энергетик считает, что Киеву нужно срочно объединяться с европейской системой.

Назначенный исполнять обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей на этом посту - сделать страну частью Европы, - передаёт RT.

Витренко в эфире телеканала «Украина» заявил: «Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена».

В июле 2020 года кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.

ИЧ

Политика

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американское общество разочаровано в администрации нового президента Джо Байдена. Так, он прокомментировал ситуацию в Соединённых Штатах после инаугурации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью