Главный украинский энергетик Витренко призвал к отказу от единой с Россией энергосистемы
24 января 2021, 11:40[ «Аргументы Недели» ]
Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко призвал отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. Главный украинский энергетик считает, что Киеву нужно срочно объединяться с европейской системой.
Назначенный исполнять обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей на этом посту - сделать страну частью Европы, - передаёт RT.
Витренко в эфире телеканала «Украина» заявил: «Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена».
В июле 2020 года кабмин внес в Верховную раду Украины законопроект, предусматривающий запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года.
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