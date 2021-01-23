Глава МИД Венгрии объяснил, как резолюция ЕП из-за ареста Навального отразится на отношениях с РФ
23 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал резолюцию Европарламента о призыве «незамедлительно заблокировать» трубопровод «Северный поток - 2» и усилить антироссийские санкции. Данный документ был принят в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.
«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», - высказал он.
Сийярто отметил, что страны Западной Европы вряд ли откажутся от взаимовыгодных проектов с Москвой. По его словам, государства, жестче всего критикующие Россию, имеют в ней самый прибыльный бизнес. Поэтому он назвал позиции некоторых зарубежных политиков «двойными стандартами». Министр считает, что в некоторых случаях сотрудничество с РФ необходимо.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V».
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