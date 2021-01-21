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Депутаты ЕП предложили ужесточить санкции против РФ и заблокировать «Северный поток – 2» из-за ареста Навального

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Депутаты ЕП предложили ужесточить санкции против РФ и заблокировать «Северный поток – 2» из-за ареста Навального
Европарламент, фото: European Union/Xinhua/ globallookpress.com

Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным, в которой потребовали его освобождения и блокирования трубопровода «Северный поток-2». Соответствующий документ опубликовала пресс-служба ЕП в четверг, 21 января.

На сессии в Брюсселе ЕП потребовал ужесточить санкции против России в целом, а также российских «пропагандистов», олигархов и членов их семей, и «всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального». Депутаты выразили полную солидарность с «демократически настроенными жителями РФ».

«Европарламент категорически осуждает задержание Навального и его сторонников и призывает к немедленному и безусловному их освобождению», - сказано в тексте резолюции.

Кроме того, ЕП призывает расследовать «покушение на убийство» Навального и провести «международное расследование нарушений Россией своих обязательств в сфере химического оружия». Депутаты назвали поведение РФ «недостойным страны - члена Совета Европы».

«ЕС должен перестать быть благодатным местом для российских денег непонятного происхождения», - резюмировали они.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала освободить помещенного под арест на 30 суток оппозиционера Алексея Навального. 

БА

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