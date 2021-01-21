Меркель требует освободить Навального

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21 января 2021, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Ангела Меркель, Clemens Bilan/Pool/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала освободить помещенного под арест на 30 суток российского оппозиционера Алексея Навального. Политика задержали в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 17 января.

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», - высказала она в ходе пресс-конференции в Берлине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание Навального.

При этом в западных странах активно выступают за освобождение блогера, вплоть до введения санкций против России.