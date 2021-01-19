США и ЕС намерены наказать Россию из-за ареста Навального

Арест российского оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию, вызвал бурную реакцию лидеров зарубежных государств.
Действия российских властей осудила и уходящая, и новая администрация Белого дома. В Европе за немедленное освобождение оппозиционера выступили все ведущие структуры ЕС. Вашингтон и Брюссель не исключают введения новых санкций против России в ближайшее время.
Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что он не только выступает против задержания Алексея Навального, но и хотел бы видеть в России другое руководство. Политик добавил, что русский народ заслужил прозрачное управление, независимую судебную систему, направленную на защиту прав и свобод человека.
Позицию новоизбранного президента США выразил его советник Джейк Салливан. Он призвал немедленно освободить российского оппозиционера и наказать всех, кто причастен к его отравлению. Окончательное решение относительно введения новых санкций будет принято после вступления американского президента Джозефа Байдена в должность.
Впервые о санкциях из-за ареста Навального заговорили в Прибалтике. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии потребовали освобождения главы ФБК (признан Минюстом РФ иноагентом). В Польше заявили, что обсуждение вопроса о Навальном необходимо вынести на уровень ООН.
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