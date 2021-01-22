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Киевский журналист Гордон: украинизация «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки»

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский журналист Гордон: украинизация «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки»
Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Процесс украинизации, осуществляемый в бывшей советской республике, «способствует тому, что от Украины могут остаться клочки». Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на его YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Гордон отметил, что повсеместное внедрение украинского языка разъединяет страну. Журналист выступил против того, чтобы «гнуть через пень-колоду» русскоговорящие регионы на юго-востоке Украины. По словам Дмитрия Гордона, не следует озлоблять людей, живущих там, и «толкать» их в сторону России.

Как сообщалось ранее сегодня, ветеран вооруженного конфликта в Донбассе Константин Ильченко высказал мнение, согласно которому Украина в настоящий момент стоит на краю «настоящей гражданской войны».

ДЦ

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