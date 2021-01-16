Пушков об украинском законе о языке: «В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы»

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16 января 2021, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Federation Council of Russia, globallookpress.com

Украина станет провинцией Европы после окончательного отказа от русского языка. Российский политик Алексей Пушков прокомментировал введение в силу на Украине 16 января очередной статьи закона о государственном языке. С сегодняшнего дня вся сфера обслуживания на Украине обязана перейти на украинский язык.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, русский язык давал Украине шанс оставаться частью великой культуры, а американская не сможет ее заменить.

«В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат», — написал Пушков в своем Тelegram-канале.

Закон о госязыке предполагает и создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.