ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пушков об украинском законе о языке: «В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы»

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков об украинском законе о языке: «В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы»
Federation Council of Russia, globallookpress.com

Украина станет провинцией Европы после окончательного отказа от русского языка. Российский политик Алексей Пушков прокомментировал введение в силу на Украине 16 января очередной статьи закона о государственном языке. С сегодняшнего дня вся сфера обслуживания на Украине обязана перейти на украинский язык.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, русский язык давал Украине шанс оставаться частью великой культуры, а американская не сможет ее заменить.

«В Киеве принято окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат», — написал Пушков в своем Тelegram-канале.

Закон о госязыке предполагает и создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.

ИЧ

Общество

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

В 2021 году россияне, получавшие пенсию в размере 25 тысячи рублей до 2019 года, будут получать порядка 30 тысяч рублей в месяц. С января страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью