На Украине 16 января вступила в силу очередная статья закона о языке

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16 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Украине 16 января 2021 года вступила в силу очередная статья закона о государственном языке. С введением закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с сегодняшнего дня вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык.

Работники супермаркетов, официанты в кафе, сотрудники в парикмахерских теперь обязаны говорить с клиентами только на украинском языке. Также информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. должна быть написана на украинском языке. Закон о госязыке предполагает и создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.

За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые будут накладываться на предприятие, - передает RT.

Правда, штрафовать обещают не сразу — репрессивные меры украинское правительство отложило до 16 июля 2022 года.