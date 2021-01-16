ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На Украине 16 января вступила в силу очередная статья закона о языке

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине 16 января вступила в силу очередная статья закона о языке
фото: pixabay.com

На Украине 16 января 2021 года вступила в силу очередная статья закона о государственном языке. С введением закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с сегодняшнего дня вся сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык.

Работники супермаркетов, официанты в кафе, сотрудники в парикмахерских теперь обязаны говорить с клиентами только на украинском языке. Также информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке и т. д. должна быть написана на украинском языке. Закон о госязыке предполагает и создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за обязательным использованием украинского языка в публичных сферах жизни.

За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые будут накладываться на предприятие, - передает RT.
Правда, штрафовать обещают не сразу — репрессивные меры украинское правительство отложило до 16 июля 2022 года.

ИЧ

Общество

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

Эксперт объянил, у кого из россиян в 2021 году пенсия составит больше 30 тысяч рублей

В 2021 году россияне, получавшие пенсию в размере 25 тысячи рублей до 2019 года, будут получать порядка 30 тысяч рублей в месяц. С января страховые пенсии по старости были проиндексированы на 6,3%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью