Ветеран АТО Константин Ильченко: Украина стоит на краю «настоящей гражданской войны»

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22 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина в настоящий момент стоит на краю «настоящей гражданской войны». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал ветеран АТО (Антитеррористическая операция, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе), бывший глава администрации Золотого Луганской области Константин Ильченко.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», вывод о близости «настоящей гражданской войны» Ильиченко сделал на основании того, что в его стране «подняли голову» люди с пророссийскими настроениями. Собеседник журналистов отметил, что в социальной сети Facebook публикуются комментарии, содержащие «антиукраинские призывы». Руководители силовых ведомств на это не реагируют, заявил Константин Ильченко.

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского морского пехотинца.