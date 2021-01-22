Ветеран АТО Константин Ильченко: Украина стоит на краю «настоящей гражданской войны»
22 января 2021, 10:58[ «Аргументы Недели» ]
Украина в настоящий момент стоит на краю «настоящей гражданской войны». Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал ветеран АТО (Антитеррористическая операция, прежнее название силовой операции Киева в Донбассе), бывший глава администрации Золотого Луганской области Константин Ильченко.
Как пишет портал «ПолитНавигатор», вывод о близости «настоящей гражданской войны» Ильиченко сделал на основании того, что в его стране «подняли голову» люди с пророссийскими настроениями. Собеседник журналистов отметил, что в социальной сети Facebook публикуются комментарии, содержащие «антиукраинские призывы». Руководители силовых ведомств на это не реагируют, заявил Константин Ильченко.
Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе снайпер уничтожил украинского морского пехотинца.
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