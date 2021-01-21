Сайт Avia.pro: США могут готовить провокации против России в Арктике с участием стратегических бомбардировщиков

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21 января 2021, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, U.S. Air Force / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут готовить провокации против Российской Федерации в Арктическом регионе с участием своих стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Такой вариант допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что Вашингтон перебросил на территорию Норвегии четыре B-1B Lancer. По предположению авторов сайта, данные самолеты могут быть задействованы в антироссийских провокациях над Северным морским путем.

Ранее Кеннет Брейтуэйт, министр американских ВМС, выступил с заявлением, согласно которому силы США будут заниматься регулярным патрулированием в Артике с целью предотвращения «наступления Москвы на Дальнем Севере».