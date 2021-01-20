Для Джо Байдена доставлен «ядерный чемоданчик»

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20 января 2021, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Капитолий, фото: pixabay.com

Один из "ядерных чемоданчиков" покинувший Белый дом Дональд Трамп забрал с собой: до 20:00 мск у него сохраняются полномочия по применению ядерного оружия, поэтому саквояж до этого времени он обязан носить с собой.

Байдену такой же чемоданчик вручат сразу после присяги. Его уже доставили в Капитолий.

Ранее "ядерный чемоданчик" передавался военным помощником от ушедшего с поста президента к новому главе государства. Но поскольку Трамп покинул резиденцию намного раньше церемонии инаугурации, скорее всего, в разных местах будет как минимум два саквояжа, отмечает CNN.

Джозеф Байден прибыл в Капитолий.