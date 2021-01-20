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Джозеф Байден прибыл в Капитолий

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джозеф Байден прибыл в Капитолий
Джо Байден, Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

Журналисты сообщают, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 20 января, прибыл в Капитолий. Позже сегодня там состоится церемония инаугурации 46-го президента страны.

Известно, что Джо Байден и его супруга Джилл вышли из бронированного автомобиля и поднялись по ступеням Капитолия.

Отмечается, что церемония инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Америки начнется в течение часа. Уточняется, что первой присягу принесет избранная вице-президент страны Камала Харрис, а в полдень по местному времени (20.00 по Москве) присягнет сам Джо Байден, который впоследствии выступит с программной речью.

ЕТ

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