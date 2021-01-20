Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом

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20 января 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Дональд и Мелания Трамп, White House/Keystone Press Agency

В среду, 20 января, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его супруга Мелания покинули Белый дом. Позже сегодня состоится инаугурация избранного лидера страны Джозефа Байдена.

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть Дональда Трампа, поднимающегося на борт вертолета, который находился на лужайке у Белого дома. 45-й президент США несколько раз повернулся лицом к камере и энергично помахал рукой.

Согласно последним данным, Дональд и Мелания Трамп в настоящий момент направляются на авиабазу Эндрюс, после чего уедут в Палм-Бич, штат Флорида, где расположена резиденция политика и предпринимателя Мар-а-Лаго.