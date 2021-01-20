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Байден намерен подписать указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт переходной команды Джо Байдена

Байден намерен подписать указы об отмене выхода США из ВОЗ и о возвращении в Парижское соглашение
флаги США, Patrick Semansky - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Избранный президент США Джозеф Байден намерен в день вступления в должность подписать решение об отмене выхода Соединенных Штатов из ВОЗ, а также о возвращении страны в Парижское соглашение.

В заявлении переходной команды демократа подчеркивается, что Джозеф Байден планирует принять меры не только, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа, но и для того, чтобы продвинуть страну вперед.

В частности, Байден планирует остановить процесс выхода Штатов из ВОЗ, а также подписать документ о возвращении страны в Парижское соглашение – эти бумаги уже сегодня будут переданы в ООН.

ЕТ

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