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В первый день президентства Байдена в США запустят программу 100-дневного ношения масок

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В первый день президентства Байдена в США запустят программу 100-дневного ношения масок
Джо Байден. Фото: сайт Кремля

Избранный президент США Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу, в которой он призывает американцев носить маски в течение как минимум 100 дней.

Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.

Сообщается, что связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте. Кроме этого, подразумеваются выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса.

ДВа

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