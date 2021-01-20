В первый день президентства Байдена в США запустят программу 100-дневного ношения масок
20 января 2021, 14:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Избранный президент США Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу, в которой он призывает американцев носить маски в течение как минимум 100 дней.
Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.
Сообщается, что связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте. Кроме этого, подразумеваются выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса.
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