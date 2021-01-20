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В Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса

, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса
Фото: pixabay.com

В конце декабря калифорнийские ученые начали искать британский штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с ним они обнаружили новый.

По некоторым данным, новый штамм мог появиться в самом американском штате. Ученые предполагают, что новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. Сообщается, что сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых лабораторией в Лос-Анджелесе в середине января.

В медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе говорят, что у штамма была возможность начать появляться и распространяться в период праздников и эта «проблема пришла не из Европы».

Ранее сообщалось, что коронавирусная ситуация в США может значительно ухудшиться в будущем.

ДВа

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