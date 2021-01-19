Будет только сложнее. Коронавирусная ситуация в США может значительно ухудшиться в будущем

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19 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В будущем коронавирусная обстановка в США может серьёзно осложниться. Всему виной – политические события, праздники и банальное несоблюдение карантина.

Из-за суровой борьбы между двумя лидерами могут участиться выходы людей на улицы. Радикалы до сих пор активны и в любой момент способны организовать свои масштабные акции. Более того, в стране не соблюдаются банальные карантинные меры. Многие предпочитают не пользоваться масками и перчатками, а также не носить спецсредств. Казалось бы, на фоне прошедших событий, никакого коронавируса не существует. Но он не только существует, но и продолжает распространяться. Совсем скоро, по прогнозам аналитиков, в Америке число умерших достигнет 500 000 человек.

Доктор Рошель Валенски из центра профилактики заболеваний в США говорит, что серьёзная смертность в стране достигнет критической точки уже к февралю 2021-го. Она очень обеспокоена сложившимся положением и абсолютной халатностью людей. На данный момент в государстве уже насчитывается 24 миллиона и 632 292 человека, заражённых коронавирусной инфекцией. 14 554 179 – успешно оправились от болезни. Погибло 408 583 пациента. Скорость распространения вируса по-прежнему катастрофически быстрая. Первое место по количеству заражённых в мире всё так же сохраняется.