ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Видео, как Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Байдена

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Байдена
Мелания и Дональд Трамп, фото: соцсети

Действующий президент США Дональд Трамп провел свои последние минуты в резиденции и был вывезен вместе с первой леди Меланией Трамп из Белого дома на вертолете на базу "Эндрюс".

В соцсетях уже разместили кадры отлета четы из резиденции.


Ранее Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации. Он уходит, оставляя страну в тяжёлом положении.

НС

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью