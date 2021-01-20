Видео, как Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Байдена

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20 января 2021, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Мелания и Дональд Трамп, фото: соцсети

Действующий президент США Дональд Трамп провел свои последние минуты в резиденции и был вывезен вместе с первой леди Меланией Трамп из Белого дома на вертолете на базу "Эндрюс".

В соцсетях уже разместили кадры отлета четы из резиденции.



Ранее Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации. Он уходит, оставляя страну в тяжёлом положении.