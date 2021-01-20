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«Я стал первым президентом, который не начал никаких новых войн», Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации

, 00:30 [ «Аргументы Недели» ]

«Я стал первым президентом, который не начал никаких новых войн», Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации
Фото: соцсети

Дональд Трамп записал прощальное обращение к нации. Он поблагодарил соратников и заметил, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".

Также он пожелал удачи новой администрации, сказал, что молится за ее успех в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути. «Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, это только начало», — уверенно заявил он.

Кроме того, он призвал американцев не терять уверенности в себе и всегда помнить о национальном величии США. «Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны», — добавил Трамп.

Свое видеообращение также записала первая леди США Мелания Трамп. Ролик она разместила в Twitter. По словам Мелании, ее вдохновляли "невероятные американцы по всей стране, которые возвышают сообщества своей добротой и храбростью, добротой и грацией".

 

БИ

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