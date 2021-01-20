В США сегодня, 20 января, пройдет инаугурация президента США Джо Байдена

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20 января 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Тwitter.com/joebiden

В США в среду, 20 января, пройдет инаугурация президента США Джозефа Байдена. В 12 часов по местному времени (20.00 мск) Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

На церемонию инаугурации из-за пандемии коронавируса приглашено гораздо меньше гостей, чем традиционно на такие мероприятия в Штатах. Редкий случай для Америки, когда предшественник нового главы Белого дома не будет присутствовать на инаугурации. Дональд Трамп и его супруга Меланья на инаугурацию не приглашены.

Этот день у Байдена распланирован по минутам. Мероприятие начнется утром в 8.45 (16.45 мск) с посещения Байденом с супругой Джилл и избранного вице-президента Камалы Харрис и ее супруга службы в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

После этого сначала в 11.15 состоится присяга Харрис.

В 13.40 новый президент США Джо Байден и вице-президент Харрис примут небольшой военный парад. Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата. После парада военные торжественно проводят Байдена в Белый дом.

В первый же день на посту президента Байден подпишет ряд исполнительных указов и приведет к присяге ряд назначенцев.

В 20.48 Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами.

В заключении в 21.55 обе семьи появятся на балконе Белого дома.

В день инаугурации Джо Байдена порядок в Вашингтоне будут обеспечивать 25 тысяч бойцов Нацгвардии США. Это количество в 2,5 раза больше, чем на предыдущих инаугурациях

На инаугурацию Байдена приглашен посол РФ в США Анатолий Антонов. Супруги Дональд и Меланья Трамп вчера выступили с прощальной речью.