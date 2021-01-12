Посольство России в США получило приглашение на инаугурацию Байдена

Посольство РФ в США получило приглашение на инаугурацию новоизбранного президента Джозефа Байдена.
Инаугурация Байдена намечена на 20 января. В российской дипмиссии в Вашингтоне сообщили о том, что США пригласили Россию на мероприятие, и в нем планируется участие на уровне посла.
В посольстве рассказали, что планируется принять участие на инаугурации Байдена на уровне посла.
Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации главы США, но в этом году она проходит в сокращенном составе, и было неясно, пригласят ли дипломатов.
Изначально сообщалось о том, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей - чуть менее 1100 человек.
После того, как 6 января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента, и начались столкновения, демократы в конгрессе намерены вынести ему импичмент.