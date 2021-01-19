Меланья Трамп записала прощальное видеообращение к нации
19 января 2021, 19:29[ «Аргументы Недели» ]
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп записала прощальное видеообращение к нации. Первая леди опубликовала запись из Белого дома в соцсетях.
Меланья Трамп говорила о пандемии коронавирусной инфекции и поблагодарила американских граждан за поддержку. Традиционно супруги американских президентов перед инаугурацией нового президента передавали им будущей Первой леди хозяйство Белого дома. Дамы вместе чаевничали. Меланья Трамп не пригласила Джилл Байден, супругу Джо Байдена.
Четыре года назад Мишель Обама приглашала супругу Дональда Трампа, сменившего в Белом доме Барака Обаму. Мишель довольно тепло встречала Меланью.
Инаугурация президента США Джо Байдена состоится 20 января. Чета Трампов на мероприятие не придет.
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