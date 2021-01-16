Мария Захарова сообщила, что Россия пыталась спасти Договор по открытому небу

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16 января 2021, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) предпринимала максимум усилий для спасения соглашения.

15 января 2021 года МИД РФ объявил о начале процедур по выходу страны из Договора.

В своем комментарии Мария Захарова объяснила, что "выход США из Договора по открытому небу коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников.

По ее словам, с самого начала Россия предупреждала "о серьёзных последствиях такого шага и для ДОН, и для европейской безопасности в целом".

Захарова привел несколько примеров нарушения Штатами ДОН. Но Россия продолжала выполнять свои обязательства по ДОН.

Дипломат заявила, что "когда США вышли из Договора и сняли с себя обязательства по приёму наблюдательных полётов над своей территорией, тенденция к разрушению Договора приобрела необратимый характер".

По данным МИД, "и в этих условиях Россия предприняла максимум возможных усилий по спасению Договора". Но у России появилась информация из разных источников о том, что "Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России".

Захарова объяснила, что такая ситуация для Москвы "абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса – США – от российского наблюдения закрыли".

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что выход России из Договора по открытому небу является оправданным и закономерным решением.