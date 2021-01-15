Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу: «закономерное решение»

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15 января 2021, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что выход России из Договора по открытому небу является оправданным и закономерным решением. Он назвал Договор вредным для России.

Пушков считает, что после того, как из Договора вышли Соединенные Штаты, он стал нежизнеспособным, ставящим нашу страну в неравноправное положение. При этом США "получали бы все данные от союзников".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после завершения холодной войны. Данное соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В настоящий момент Россия приступает к внутригосударственным процедурам по выходу страны из Договора об открытом небе. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 15 января, в Министерстве иностранных дел РФ.