МИД: Россия приступает к выходу из Договора по открытому небу
15 января 2021, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: МИД России
Россия приступает к внутригосударственным процедурам по выходу страны из Договора об открытом небе. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 15 января, в Министерстве иностранных дел РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения работы договора в новых условиях было решено начать внутригосударственные процедуры по выходу России из ДОН.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Данное соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора, поскольку, по его словам, Россия не раз нарушала соглашение. Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона.
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