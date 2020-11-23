Пушков оценил Договор по открытому небу после выхода из соглашения США

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23 ноября 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Алексей Пушков, фото из соцсети

Алексей Пушков, российский политик, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения.

По мнению сенатора, "Никаких "жестких гарантий" со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные своими союзниками по альянсу ... не будет". Пушков выразил уверенность, что есть гарантия, "можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону".

"Именно поэтому договор становится нежизнеспособным после выхода из него США. Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств. А отследить тайную передачу данных просто невозможно", - написал политик в Твиттер.

Договор по открытому небу (ДОН) действовал с 2002 года. Соглашение позволяло странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

С 22 ноября США больше не участвуют в контрольных полетах над территориями стран, признанных ими, как потенциальные противники. Россия оставила за собой право отказать в этом другим странам НАТО и государствам партнерам этой организации, если не будет дано гарантий, что полученная при облете информация не попадет в Пентагон.