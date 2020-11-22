Америка вышла из договора по открытому небу

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22 ноября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Истек полугодовой срок, после уведомления о Выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Этот шаг возвращает мир на уровень недоверия времен Холодной войны. Вашингтон конечно же обвинил России в невыполнении ДОН, сообщает ТАСС.



С 22 ноября США больше не участвуют в контрольных полетах над территориями стран, признанных ими, как потенциальные противники. Москва оставила за собой право отказать в этом другим странам НАТО и государствам партнерам этой организации, если не будет дано гарантий, что полученная при облете информация не попадет в руки американцев. А это означает что ДОН посыплется, как карточный домик, поскольку такой гарантии никто дать не может, а если и будет она предоставлена, все равно к ней нет доверия. Россия не исключает выполнения ДОН со своей стороны, если Вашингтон возобновит свое участие в договоре.