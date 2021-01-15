Российский политолог Сатановский: «Мы идем к войне с США»
15 января 2021, 21:04[ «Аргументы Недели» ]
Евгений Сатановский, отечественный политолог, призвал власти Российской Федерации готовиться к провокациям Соединенных Штатов в Арктике и Тихом океане, а также на Черном море. По данному вопросу эксперт высказался в радиоэфире.
Сатановский, ставший собеседником «Вестей ФМ», отметил, что Североатлантический альянс ведет активную работу по включению в свою систему недружественных по отношению к РФ государств, расположенных возле нее. Кроме того, аналитик указал на то, что американцы занимаются переброской техники и личного состава в ряд стран под предлогом проведения учений. После их завершения большая часть военнослужащих обычно в Штаты не возвращается.
«Мы идем к войне с США», – резюмировал Евгений Сатановский.
Как сообщалось ранее в пятницу, словацкое издание Geopolitika.news написало, что американская сторона планирует патрулировать Арктический регион.
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