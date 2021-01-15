Издание DenníkN: у Украины нет ни одного шанса на вступление в НАТО

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15 января 2021, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

У Украины нет ни одного шанса на вступление в Североатлантический альянс. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, появившейся на страницах словацких СМИ.

Издание DenníkN констатирует, что государства, входящие в НАТО, используют Киев в своих интересах, который старается быть им полезным. При этом в военно-политическом блоке не спешат принимать бывшую советскую республику в его состав.

Как отмечается, руководство альянса заверяет украинские власти в том, что не бросит страну. В Киеве верят данным обещаниям, однако забывают про «печальный опыт Грузии», говорится в процитированном материале.

Ранее в пятницу сообщалось, что интернет-ресурс «Военное обозрение» спрогнозировал ответ Москвы в случае попытки Украины применить дроны Bayraktar TB2 против российского Черноморского флота.