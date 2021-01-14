Член палаты представителей намерена поднять вопрос об импичменте Байдену

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14 января 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото:Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.

«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», - заявила она в интервью телеканалу Newsmax.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующем президенту Дональду Трампу из-за обвинения в подстрекательстве к мятежу. Теперь вопрос о его отстранении должен рассмотреть сенат.

Известно, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы оспорить результаты выборов главы государства. В результате инцидента погибли четыре человека.