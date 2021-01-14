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Америка не простила Дональда Трампа. Ему объявлен импичмент - второй раз за историю президентства

, 00:44 [ «Аргументы Недели» ]

Америка не простила Дональда Трампа. Ему объявлен импичмент - второй раз за историю президентства
Фото: соцсети

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу. Конгрессмены утвердили обвинение в подстрекательстве к мятежу. Теперь вопрос о его отстранении должен рассмотреть сенат.

Сейчас сенаторы до 19 января находятся на каникулах, при этом полномочия Трампа истекают 20 января и пока не понятно, будет ли созвано экстренное заседание.  Первый раз Трампу объявляли импичмент в декабре 2019 года за «злоупотребление властью», но тогда Сенат отклонил резолюцию. Таким образом Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

Для успеха импичмента его должны поддержать две трети сенаторов. За всю историю США ни одного президента не отрешали от должности путём импичмента.

БИ

В мире

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Импичмент Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей США

Вечером в среду стало известно, что импичмент президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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