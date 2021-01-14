Америка не простила Дональда Трампа. Ему объявлен импичмент - второй раз за историю президентства

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14 января 2021, 00:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Дональду Трампу. Конгрессмены утвердили обвинение в подстрекательстве к мятежу. Теперь вопрос о его отстранении должен рассмотреть сенат.

Сейчас сенаторы до 19 января находятся на каникулах, при этом полномочия Трампа истекают 20 января и пока не понятно, будет ли созвано экстренное заседание. Первый раз Трампу объявляли импичмент в декабре 2019 года за «злоупотребление властью», но тогда Сенат отклонил резолюцию. Таким образом Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

Для успеха импичмента его должны поддержать две трети сенаторов. За всю историю США ни одного президента не отрешали от должности путём импичмента.