Американский журналист Джон Вароли перечислил причины беспорядков в Вашингтоне

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7 января 2021, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

сторонники Трампа у Капитолия, фото:Shawn Thew/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

Американский журналист Джон Вароли прокомментировал ситуацию с беспорядками в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

«Жители США находятся в отчаянии – наша политическая система, наш Конгресс не обращают внимания на народ. Уровень коррупции в стране очень высок. Наши политики живут как аристократы – разумеется, народ возмущен. Я их понимаю. Вчера мы наблюдали акты насилия со стороны правых, но не стоит забывать, что и сторонники демократов устраивали погромы летом 2020 года – по той же причине», - высказал он.

Вароли считает, что протесты показывают тот уровень безвыходности, в котором оказались американцы. По его словам, Трамп во многом помог народу – будучи бизнесменом, а не политиком: «Он поднял людей против системы, которая не прислушивается к ним уже более 20 лет. Для американцев Трамп стал "символом борьбы с коррупцией" - несмотря на статус олигарха».

Журналист признался, что был у Капитолия во время протестов, но все прошло относительно мирно. Однако он не отрицает, что были акты агрессии. Вароли добавил, что американские СМИ при подаче материала исказили «реальную суть вещей».

«Медиа тоже настроены против Трампа и выставляют его сторонников значительно более агрессивными», - пояснил собеседник, отметив, что демократы «очень боятся» сторонников Трампа и намерены «устроить репрессии» против любого противника демократии.

Кроме того, Вароли переживает, что Байден может установить в стране диктатуру.

В ходе беспорядков погибли четыре человека. Тяжелое ранение получила женщина, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.