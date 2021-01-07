Зюганов обеспокоен ситуацией в Вашингтоне, но понимает возмущение протестующих

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7 января 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сторонники Трампа у Капитолия, фото:CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с беспорядками в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

«В Америке жесткий раскол, который угрожает не только гражданам этой страны, но и всему миру. Угрожает мировой финансовой системе … Если все это посыпется, то мало никому не покажется, поэтому я на это смотрю с большой тревогой и обеспокоенностью», - высказал он.

Однако Зюганов понимает возмущение граждан, поскольку выборы президента, по его мнению, не были честными. Он отметил, что Трамп, его команда, избиратели считают, что демократы выиграли «жульническим способом».

«… я разделяю эту точку зрения … Они всех учили законам подчиняться, а сами-то сплошь и рядом их нарушили», - пояснил политик.

Зюганов добавил, что в США идет борьба двух кланов: глобалистов в лице Байдена и национального капитала в лице Трампа. По его словам, раскол и вражда между ними носит принципиальный характер, «борьба будет продолжаться и далее, что ухудшает и без того нестабильный мир».

Ранее Владимир Соловьев с иронией отреагировал на слова Зеленского о беспорядках в Вашингтоне.