Захарова отреагировала на беспорядки в Вашингтоне

7 января 2021, 16:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с беспорядками в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
«… вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», - высказала она.
При этом Захарова отметил, что это данное событие – «внутреннее дело США». По ее словам, Россия желает «дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».
Ранее украинские СМИ осудили реакцию Владимира Зеленского на беспорядки в Вашингтоне.
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