Захарова отреагировала на беспорядки в Вашингтоне

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7 января 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сторонники Трампа у Капитолия, фото:Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с беспорядками в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

«… вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», - высказала она.

При этом Захарова отметил, что это данное событие – «внутреннее дело США». По ее словам, Россия желает «дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».

Ранее украинские СМИ осудили реакцию Владимира Зеленского на беспорядки в Вашингтоне.