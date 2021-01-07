На Украине осудили реакцию Зеленского на беспорядки в Вашингтоне
7 января 2021, 16:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Украинские СМИ раскритиковали реакцию президента Владимира Зеленского на поведение протестующих в Вашингтоне, где сторонники американского лидера Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
Ранее Зеленский заявил, что Киев осуждает «беспрецедентное насилие против конгресса США». Однако он поддержал решение Конгресса об утверждении итогов выборов в пользу Джо Байдена после «ужасного нападения».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная - он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США - "это другое"», - говорится на странице издания в Телеграм.
Напомним, что в ходе беспорядков погибли четыре человека. Конгрессменов эвакуировали, а против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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