На Украине осудили реакцию Зеленского на беспорядки в Вашингтоне

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7 января 2021, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

беспорядки, фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Украинские СМИ раскритиковали реакцию президента Владимира Зеленского на поведение протестующих в Вашингтоне, где сторонники американского лидера Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Ранее Зеленский заявил, что Киев осуждает «беспрецедентное насилие против конгресса США». Однако он поддержал решение Конгресса об утверждении итогов выборов в пользу Джо Байдена после «ужасного нападения».

«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная - он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США - "это другое"», - говорится на странице издания в Телеграм.

Напомним, что в ходе беспорядков погибли четыре человека. Конгрессменов эвакуировали, а против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.