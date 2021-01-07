Сенатор Косачёв оценил ситуацию с массовыми беспорядками в Вашингтоне: «Демократия захромала на обе ноги»
7 января 2021, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал беспорядки в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, погибли четыре человека.
«На поверхности - самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля. Глубже - так и не прояснённые зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги», - пояснил он, говоря о причинах такого поведения людей.
Косачёв считает, что США расколоты пополам, а «праздник демократии закончился». По его мнению, Вашингтон утратил право задавать или навязывать курс другим.
Ранее Трамп пообещалпередать власть Байдену 20 января.
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