В массовых беспорядках, возникших в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, погибли 4 человека

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7 января 2021, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу после того, как сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на американские СМИ.

Стало известно, что в ходе протестов тяжелое ранение получила женщина. Позднее в полиции сообщили, что она умерла в больнице. По данным радиостанции NPR, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.

Как передает Fox News, Бэббитт жила в Сан-Диего, штат Калифорния, и была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды бывала в командировках за рубежом.

Напоминаем, беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Протестующие проникли внутрь здания.

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщил Associated Press глава столичной полиции. Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях, не уточнив конкретных причин гибели этих людей. «В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал шеф полиции Вашингтона Роберт Конти.

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу после того, как сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники. По их данным, члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу. Речь идет о намерении ряда членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности.

Власти штата Нью-Йорк направят в Вашингтон тысячу бойцов Национальной гвардии США в связи с беспорядками. Об этом говорится в заявлении, распространенном губернатором Эндрю Куомо. По его словам, Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».