Трамп пообещал передать власть Байдену 20 января, но с итогами выборов не согласен

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7 января 2021, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото:Shawn Thew/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что осуществит упорядоченную передачу власти 20 января. Отмечается, что минувшей ночью его сторонники устроили беспорядки в американском сенате.

«Хотя я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают, что я прав, тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», - высказал он в эфире телеканала CNN.

Однако Трамп отметил, что он и его сторонники «продолжат борьбу за то, чтобы только законно поданные голоса были засчитаны». По его словам, наступил «конец величайшего первого срока в истории президентства».

«… это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!» - заключил он.

Ранее сообщалось, что Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.