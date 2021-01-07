Трамп пообещал передать власть Байдену 20 января, но с итогами выборов не согласен
7 января 2021, 13:27[ «Аргументы Недели» ]
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что осуществит упорядоченную передачу власти 20 января. Отмечается, что минувшей ночью его сторонники устроили беспорядки в американском сенате.
«Хотя я полностью не согласен с итогами выборов и факты подтверждают, что я прав, тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», - высказал он в эфире телеканала CNN.
Однако Трамп отметил, что он и его сторонники «продолжат борьбу за то, чтобы только законно поданные голоса были засчитаны». По его словам, наступил «конец величайшего первого срока в истории президентства».
«… это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку великой снова!» - заключил он.
Ранее сообщалось, что Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
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