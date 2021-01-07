Девушка, в которую стреляла охрана Конгресса США, погибла. Трампу готовят импичмент, а режим ЧС в Вашингтоне продлен на 15 дней

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7 января 2021, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полиция вытеснила сторонников Трампа с площади у Капитолия. Представители администрации США заявили, что здание Конгресса находится под контролем.Сотрудники ФБР обезвредили несколько взрывных устройств.

Между тем СМИ пишут, что в результате беспорядков погибли 4 человека. Информация очень противоречивая, но телеканал Fox News со ссылкой на родственников, сообщает, что во время протестов погибла Эшли Бэббитт. Она была ветераном ВВС США, служила 14 лет, была высокопоставленным сотрудником службы безопасности и сторонницей Трампа.

Глава местной полиции Роберт Конти написал в соцсети, что одна женщина умерла от полученного в Капитолии огнестрельного ранения, трое других скончались на улице вследствие «различных чрезвычайных ситуаций медицинского характера». Девушка, в которую стреляла охрана Конгресса, умерла в больнице. «Она упала на меня. Сначала говорила, что все нормально, что она в порядке. А потом начала странно двигаться, кровь текла у нее изо рта», - рассказал в интервью один из участников протеста Томас Моррани. По словам парня, он находился рядом, когда охранники и полицейские открыли огонь.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер продлила режим ЧС на 15 дней — до дня инаугурации президента США. В Конгрессе США заявили, что Трампу готовят импичмент. Покинуть свой пост он может уже раньше положенного срока — до 20 января.

Социальные сети Faceвook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа, его посты помечены как имеющее «риск призыва к насилию».

СМИ сообщают о первой пострадавшей во время беспорядков в США. Девушка пыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили