СМИ сообщают о первой пострадавшей во время беспорядков в США. Девушка пыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили

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7 января 2021, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают о первой пострадавшей: девушка попыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили ей в шею. Момент выстрела попал на видео, на нем видно, как протестующие пытались оказать первую помощь.

Тем временем сенаторы в противогазах пытаются покинуть здание Капитолия пока сторонник Трампа врываются в кабинеты его ярых оппонентов и ведут себя по-хамски. CNN сообщает, что несколько офицеров полиции были ранены в результате беспорядков у здания Конгресса США. А телеканал NBC передаёт о взрывном устройстве, обнаруженном у Капитолия в Вашингтоне.

В некоторых американских штатах сторонники Трампа начали штурмовать местные Капитолии. Например, в Канзасе они его уже захватили. Трамп дал указание Национальной гвардии войти в Конгресс в Вашингтоне, чтобы очистить его от протестующих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ПУЛЯ НЕ ДУРА (@pulya.ne.dura)