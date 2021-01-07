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СМИ сообщают о первой пострадавшей во время беспорядков в США. Девушка пыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили

, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают о первой пострадавшей во время беспорядков в США. Девушка пыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили

СМИ сообщают о первой пострадавшей: девушка попыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили ей в шею. Момент выстрела попал на видео, на нем видно, как протестующие пытались оказать первую помощь.

Тем временем сенаторы в противогазах пытаются покинуть здание Капитолия пока сторонник Трампа врываются в кабинеты его ярых оппонентов и ведут себя по-хамски. CNN сообщает, что несколько офицеров полиции были ранены в результате беспорядков у здания Конгресса США. А телеканал NBC передаёт о взрывном устройстве, обнаруженном у Капитолия в Вашингтоне.

СМИ сообщают о первой пострадавшей во время беспорядков в США. Девушка пыталась взломать двери Капитолия и полицейские выстрелили

В некоторых американских штатах сторонники Трампа начали штурмовать местные Капитолии. Например, в Канзасе они его уже захватили. Трамп дал указание Национальной гвардии войти в Конгресс в Вашингтоне, чтобы очистить его от протестующих.

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Публикация от ⚠️ ПУЛЯ НЕ ДУРА (@pulya.ne.dura)

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