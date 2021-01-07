Байден утверждён как избранный президент. Конгресс сказал своё веское слово

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7 января 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Конгресс сказал свое слово, он утвердил избрание Байдена президентом. У Трампа больше не осталось возможностей оспорить результаты голосования конституционным путем.

Накануне сторонники Трампа устроили провокацию на Капитолийском холме. В итоге все закончилось очень плачевно: четверо погибших, одна из жертв убита полицией. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ, десятки людей задержаны, обезврежены две бомбы.

В результате Конгресс объявил, что будет настаивать на импичменте президенту и Трампу придется уйти из Белого дома досрочно. Однако Трамп пообещал мирно, нормально, упорядоченно передать власть 20 января, хоть и не согласен с результатами выборов.

Итоги противостояния в США: Девушка, в которую стреляла охрана Конгресса, погибла. Трампу готовят импичмент, а режим ЧС в Вашингтоне продлен на 15 дней