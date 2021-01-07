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Соловьев с иронией отреагировал на слова Зеленского о беспорядках в Вашингтоне

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Соловьев с иронией отреагировал на слова Зеленского о беспорядках в Вашингтоне
сторонники Трампа у Капитолия, фото: Steven Ramaherison /www.imago-images.de/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что беспорядки в Вашингтоне - это «беспрецедентное насилие против конгресса США».

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?» - заметил телеведущий.

Ранее украинские СМИ раскритиковали реакцию Зеленского на поведение протестующих в Вашингтоне: «Но, видимо, для него события в США - "это другое"».

В ходе беспорядков погибли четыре человека. Тяжелое ранение получила женщина, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия. Конгрессменов эвакуировали, а против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

БА

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