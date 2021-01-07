Соловьев с иронией отреагировал на слова Зеленского о беспорядках в Вашингтоне
7 января 2021, 16:56[ «Аргументы Недели» ]
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что беспорядки в Вашингтоне - это «беспрецедентное насилие против конгресса США».
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?» - заметил телеведущий.
Ранее украинские СМИ раскритиковали реакцию Зеленского на поведение протестующих в Вашингтоне: «Но, видимо, для него события в США - "это другое"».
В ходе беспорядков погибли четыре человека. Тяжелое ранение получила женщина, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия. Конгрессменов эвакуировали, а против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.